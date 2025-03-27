Sağlık Bakanı Memişoğlu Çorum'da Konuştu: "Sadece 2024'te Bir Milyar Kez İnsanlarımıza Sağlık Hizmeti Sunduk"

Haber: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışını yaptı. Memişoğlu, "Sadece 2024'te bir milyar kez insanlarımıza sağlık hizmeti sunduk" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memiş, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Ziyaret kapsamında, Sağlık Bakanlığınca Çorum- Ankara karayolu üzerine inşa edilen Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışına katılan Memişoğlu, açılış töreninde konuştu.

Türkiye'de 137 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 44 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bulunduğunu belirten Memişoğlu, "Sadece 2024'te bir milyar kez insanlarımıza sağlık hizmeti sunduk" dedi.

Memişoğlu, Türkiye genelindeki 18 şehir hastanesinde, her türlü ameliyatın yapılabildiğini, her türlü hizmetin sunulabildiğini ifade ederek, İstanbul'da son 5 senede, en küçüğü 300 yataklı 28 hastane açıldığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Şimdi bazıları eleştiriyor da aynı İstanbul'da 1972'den 2008, 2009'a kadar kaç tane 100 yatağın üstünde devlet ya da SSK hastane açılmış? Bunları gençler bilmiyor da şimdi anlatmamız lazım bazı şeyleri, Hiç, sıfır. En son SSK Göztepe hastanesi açılmış" diye konuştu.

"Dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunuyoruz"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çorum'da, 200 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduğunu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini belirterek, dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunulmasının yanında koruyan, geliştiren, üreten, sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı modelini başlattıklarını söyledi. Memişoğlu, "Sadece hizmet sunmak yetmez. Yeni bir şey söylememiz, yeni bilim, teknoloji üretmemiz gerekir" dedi.

Çorum'un özellikle sanayi üretimi konusunda çok büyük tecrübesi bulunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "İnşallah bu konuda da Çorum'da tıbbi teknoloji üretebilen, bilimi üretebilen hale geleceğiz. Ama şunu gördüm. Çorum uyumuyla şehriyle, belediyesiyle, üniversitesiyle, vekilleriyle bir bütün halinde gerçekten geleceğe çok güvenli ve iyi bir şekilde gidiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Artık aile hekimleri birçok ilacı yazabilir hale geldi"

Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, "Sizlerden bir şey istiyorum, sadece hastalık tarafını değil, tedavi tarafını değil, korunma ve bedenimize bakma konusunda da bize, sağlık sistemimize yardım etmenizi isteyeceğim. Yani biz bugün temel sağlık hizmeti dediğimiz Aile Hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Onları toplumumuzun ilk gitmesi gerekli yer olarak görüyoruz. Biliyorsunuz birkaç gün evvel sayın Çalışma Bakanımız açıkladı, bizim de desteğimizle artık aile hekimleri birçok ilacı yazabilir hale geldi. Hastanelerden kendi hastası için randevu alabilir, aynı zamanda kronik hastaları takip edebilir haldeler ama şu var bizler ne yaparsak yapalım, toplumun kendi bedenini ve koruyucu sağlık sistemine desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.