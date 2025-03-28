Sağlık Personeline Adli Eğitim

Afyonkarahisar'da polis tarafından acil sağlık hizmetleri personellerine 'Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi' verildi.

Eğitim çalışmasıyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eğitimin 114 sağlık çalışanına verildiği kaydedildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, 1 haftalık süre içerisinde acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, ATT, paramedik ve sürücülere yönelik olarak 'Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi' verilmiştir. Eğitime katılım sağlayan 114 personel eğitimi başarı ile tamamlamıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR