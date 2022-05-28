Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı - Son Dakika
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Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı

28.05.2022 19:08
Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis toplantısı ve Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler Toplantısı Nevşehir'de başladı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis toplantısı ve Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler Toplantısı Nevşehir'de başladı.

Programın açılışına, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl, ilçe, Belde Belediye başkanları ve çok sayıda meclis üyeleri katıldı. Ürgüp Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis toplantının açılışında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Sağlıklı Kentler Birliği sağlıkla ilgili gerekli çalışmaların yanı sıra eğitim kurumlarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla, elektriğiyle, kanalizasyonuyla, trafik hizmetleriyle birlikte kentte yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunan bir kuruluştur. Hastalıkların ve kazaların önlenmesi, sağlıklı yaşam biçimlerinin geliştirilmesi ana teması üzerine kurulan Sağlıklı Kentler Birliği'nin; Sağlık Bakanlığı'mız ve Belediyelerimizin iştiraki ile hareket ederek yürütülmesi Devletimizin vatandaşına verdiği değerin en önemli göstergelerden biridir. Ayrıca üye belediyelerimiz Birliğin amaçları doğrultusunda; Temiz, güvenli, yüksek kalitede fiziksel çevre, dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem, farklı yaşam için gerekli olan ve yenilikçi şehir ekonomisi, Kültürel, tarihi ve biyolojik geçmişine ve mirasına sahip çıkma konusunda da gerekli çalışmalarını sürdürmektedirler" diye konuştu.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise konuşmasında Sağlıklı Kentler Birliği'nin sağlıklı şehirler ve sağlıklı bireyler açısından önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı. Aktaş, "Türkiye'de farklı belediye birlikleri var. Hepsi de çok güzel işlere imza atıyor. Sağlıklı Kentler Birliği denilince akla doktor, hastane gibi konular geliyor. Ama bizim yaptığımız her projenin bir boyutunda kesinlikle sağlıkla ilgili bir boyut var. Bir çocuk parkı da olsa, hayvan barınağı da olsa, kanalizasyon çalışması veya imarla alakalı bir mevzu da olsa her çalışmamızın insan sağlığı ile ilgili bir yönü var. Kabaca şu sloganı da kullanıyoruz, aslında yerel yöneticiler şehirlerin doktorlarıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis toplantısı daha sonra 'Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler' konulu oturumlarla devam etti. - NEVŞEHİR

Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı
Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı
Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı
Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı
Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı
Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı

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'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor 'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor
Kaynak: İHA

Sağlıklı Beslenme, Nevşehir, Türkiye, Ürgüp, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlıklı Kentler Birliği Ürgüp'te toplandı - Son Dakika


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