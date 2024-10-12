Sağlıklı Nesillere Tarhana ve Ekmek Dağıtımı - Son Dakika
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Sağlıklı Nesillere Tarhana ve Ekmek Dağıtımı

Sağlıklı Nesillere Tarhana ve Ekmek Dağıtımı

Afyonkarahisar'da 10 okulda 1350 öğrenciye tarhana çorbası ve köy ekmeği dağıtıldı.

12.10.2024 10:32
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Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde başlatılan "Gelenekten Geleceğe, Sağlıklı Nesillere" projesi çerçevesinde Salar ve Büyükkalecik beldelerinde 10 okulda toplam bin 350 öğrenciye patatesli köy ekmeği eşliğinde tarhana çorbası dağıtımı düzenlendi.

Düzenlenen dağıtımın törenine Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda misafir katıldı. Dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Miraç Sünnetci; "Hedefimiz ilk etapta merkeze bağlı belde ve köylerde toplamda 10 bin 500 öğrenciye dağıtımını sağlamak. Daha sonra bu projemizin tüm Afyonkarahisar'a uygulamasını sağlamaktır. Tarhana yapımında bulunacak okul personelimiz ve okullarımızda hijyen en önemli konumuz. Personellerimize gerekli tüm hijyen eğitimlerimizi veriyoruz. Ayrıca bu projede hazırlanan tarhanalarımız kadın kooperatiflerinin de üretilmekte tarım ve halk sağlığı müdürlüğünce denetlenmektedir. Kullanılan karton bardaklar tekrar geri dönüşüm kutularına atılacak ve toplanıp geri dönüşüme girmesi sağlanacaktır. Kullandığımız çorba kazanları tamamen çelikten olup sağlık açısından hiç bir problem teşkil etmemektedir. Hedefimiz inşallah bu projemizin örnek teşkil etmesi ve tüm ülkemizde öğrencilerimizin hem geleneksel tatlarımızı öğrenmesi hem de bu kış aylarında sağlıklı kalmalarının sağlanmasıdır" dedi.

Törende Vali Yiğitbaşı, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Program dağıtılan tarhana çorbası ve patatesli köy ekmeklerinin afiyetle yenilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlıklı Nesillere Tarhana ve Ekmek Dağıtımı - Son Dakika

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