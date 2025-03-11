Sahabe Külliyesi Civarı Yeşillendirildi - Son Dakika
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Yerel

Sahabe Külliyesi Civarı Yeşillendirildi

Sahabe Külliyesi Civarı Yeşillendirildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan bin Muattal külliyesinin çevresindeki yamaçlar, yeşillendirilmek amacıyla teraslandırılarak ağaçlandırıldı. Proje ile inanç turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

11.03.2025 13:47  Güncelleme: 13:49
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde metfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal külliyesi civarında bulunan yamaçlar teraslanarak ağaçlandırıldı.

Sahabe külliyesi çevre düzenlemesine ilaveten Samsat AK Parti İlçe Başkanlığı ve Samsat Belediye Başkanlığınca yamaçların yeşillendirilmesi amacıyla teraslandı ve çeşitli süs bitkileri ile meyve fidanları dikildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat AK Parti İlçe Başkanı Osman İdacı, Samsat ilçesi için çok önemli bir değere sahip olan Sahabe Safvan Bin Muattal külliyesinin inanç turizmine kazandırılması için teşkilat olarak katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, "Sahabe kabri ilçemize Allah'ın bir lütfudur. Bizler de bizden sonraki kuşaklara bu mirası en iyi bir şekilde devretmenin gayreti içerisindeyiz. Bu alanın yeşillenmesi, buraya gelen insanların huzurlu bir şekilde zaman geçirmesi geleceğe yatırımdır. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik olarak çalışmalarımız var. Çevre düzenlemesinin yanında bozkır durumundaki yamaçların da teraslanması ve ağaçlandırılması gerekiyordu. Gelen ziyaretçilerimizin istifadesine sunulması için incir ve badem fidanları da diktik. AK Parti teşkilatımız da bizlere destek olmaktadır. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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