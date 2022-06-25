Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi - Son Dakika
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Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi

25.06.2022 14:49

- Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi Bartın'ın Hatipler sahilinde sabah saatlerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum çevreye zarar verdi.

- Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi

BARTIN - Bartın'ın Hatipler sahilinde sabah saatlerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum çevreye zarar verdi.

Bartın'da gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bartın'ın Hatipler sahilinde ise sabah saatlerinde hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum ağaçları kökünden sökerek yıktı.

Çevredeki masa, bank ve su deposu gibi yapılarda hortumda zarar gördü.

Vatandaşlar çevrede oluşan zararı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Kaynak: İHA

Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi - Son Dakika
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