Bartın'da gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bartın'ın Hatipler sahilinde ise sabah saatlerinde hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan ve kıyıya kadar ulaşan hortum ağaçları kökünden sökerek yıktı.

Kaynak: İHA

Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sahile vuran hortum çevreye zarar verdi - Son Dakika

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