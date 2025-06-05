Şahin Gazi şehirlilerle bayramlaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesinde kentin dört bir yanında vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Merveşehir ve Binevler mahallelerinde esnafı ziyaret eden Başkan Şahin, Gazi şehirlilerle sohbet etti. Ziyaretlerde vatandaşların bayramını tebrik eden Şahin, Kurban Bayramı'nın Gaziantep'e, Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi.

Şehitlikte dualar edildi, çalışmalar denetlendi

Bayramlaşma programı kapsamında Asri Mezarlık'ta bulunan eski ve yeni şehitlikleri de ziyaret eden Başkan Şahin, kabir başında dua ederek şehit ailelerine sabır ve metanet diledi. Mezarlıklarda bayram öncesi yapılan temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını da inceleyen Şahin, vatandaşların huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Umre hediyesi alan aileye bayram ziyareti

Şahin, 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan "41 Yıllık Evlilere Umre Yolculuğu" projesinin ilk kurasında adı çıkan Özer Şeker ve Senem Portakal çiftinin evine konuk oldu. Çifti tebrik eden Başkan Şahin, "Aile kurumu bizim en büyük gücümüz. 41 yıl aynı yastığa baş koyan çiftlerimize bu anlamlı hediye vesilesiyle hem teşekkür ediyor hem de bayramlarını kutluyorum" dedi. Başkan Şahin'in ziyaretlerine AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik eşlik etti. - GAZİANTEP