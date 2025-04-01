Şahinbey'de Çocuk Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey'de Çocuk Şenliği Başlıyor

Şahinbey\'de Çocuk Şenliği Başlıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2-6 Nisan 2025 tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne tüm çocuklar ve ailelerini davet etti. Etkinlikte tiyatro oyunları, VR deneyimleri ve eğlenceli aktivitelere yer verilecek.

01.04.2025 15:51  Güncelleme: 15:52
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 2-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne tüm çocukları ile aileleri davet etti.

Şahinbey Belediyesi, çocukların tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için 2-6 Nisan 2025 tarihleri arasında 'Çocuk Şenliği' etkinliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği' 2 Nisan günü saat 09.30'da kapılarını açacak. 2-6 Nisan tarihleri arasında 09.30 ve 19.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Aslan Hürkuş 4 Hürjet Oyunda, Babyshark, Nasrettin Hoca ve Karakaçan, Karlar Ülkesi ve Sevimli Kahramanlar, Pırıl Sayıların Gizemi gibi sinema ve tiyatro etkinlikleri çocuklarla buluşacak. Düzenlenen şenlikte çocuklar ayrıca gün boyu VR Balon Turu, Karaoke Sahne Senin ve Şişme Oyun Gruplarında eğlenebilecek.

"Çocuk şenliğinde buluşalım"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların doyasıya eğlenebileceği bir şenlik hazırladıklarını belirterek, "Her zaman en çok beğendiğiniz ve sevdiğiniz gelmesini iple çektiğiniz, bana sürekli mesaj atıp tekrar tekrar olmasını istediğiniz çocuk şenliğimiz başlıyor. Düzenlenecek olan şenlikte Nasrettin Hoca, Devi Şark, Karlar Ülkesi, Pırıl Sayıların Gizemi ve şu anda vizyonda olan Aslan Hürküş 4 gibi sinema, müzikal ve tiyatroları izleye bileceksiniz. Her gün balon turu, karaoke, şişme oyun grupları, yarış pisti, hedefe vur hediyeyi kazan, langırt, ayak tarzı, elektronik basketbol, hokey, masa tenisi, seyyar atlıkarınca, ahşap salıncaklar, okçuluk, çocuk atölyeleri ve daha nice oyun ve etkinliklerimiz sizleri bekliyoruz. Düzenlenecek olan Çocuk Şenliğimiz Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Çarşamba gününden Pazar'a kadar devam edecek. 2-6 Nisan tarihlerinde saat 09: 30-19: 30 saatleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde buluşalım. Haydi çocuklar çıkın çıkın gelin, eğlencenin tadını çıkarın" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'de Çocuk Şenliği Başlıyor - Son Dakika

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