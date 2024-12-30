Şahinbey\'de Gaziantep\'in Kurtuluşu İçin Yarışma Düzenlendi

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Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103. Yıl etkinlikleri kapsamında Şahinbey İlçesi'ndeki anaokulu, ilkokul, ortaokullar ve liselerarası yarışmalar düzenledi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmada ortaokul öğrencileri Gaziantep Savunması'nın Destansı Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması'nda hünerlerini sergilerken lise öğrencileri ise Şahinbey Ağıtını Güzel Okuma Yarışması'nda mücadele ettiler. Düzenlenen yarışmalardaki amaç, gençlerin tarihle bağlarını güçlendirmek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep savunmasındaki önemli karakterlerden biri olan ve ilçeye ismi verilen Şahin Bey'i asıl adı ile Mehmed Said'i tanımalarını ve Gaziantep savunmasını idrak etmelerini sağlamak olarak belirlendi.

Yarışmada öğrenciler ağıtlarını düzenledikleri koreografiler ile birlikte sergiledi. Şahinbey Ağıtını En İyi Söyleme Yarışması törenine okul öğretmenlerinin yanı sıra öğrenciler ve veliler de katıldı. Şahinbey Belediyesi ilçe genelinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yaptığı Gaziantep Savunması'nda Kahramanlar Konulu resim yarışması düzenledi. - GAZİANTEP