Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı

27.05.2022 09:44
Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı

Eskişehir'de Hamamyolu esnafını farelerden kurtaran kedilere ayakkabı boyacısı Nevzat Avcı sahip çıkıyor.

Eskişehir'de Hamamyolu esnafını farelerden kurtaran kedilere ayakkabı boyacısı Nevzat Avcı sahip çıkıyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Nevzat Avcı, sahipsiz kedilere bakıyor. Vatandaşların da kendisine mama desteği sağladığını belirten Avcı, kedilerden önce çevredeki hamamlar sebebiyle artan farelerle sorun yaşadıklarını söyledi.

Kedilerin Hamamyolu sokağına gelmesiyle farelerle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kalktığını söyleyen Avcı, "Duyarlı vatandaşlarımız çok destek oluyor. Mamaların büyük bir kısmını hayvansever bir doktor getiriyor. Yetmediği yerde cebimizden veriyoruz. Bu şekilde büyüyüp gidiyorlar. Çarşıda kedilerden önce her yer fare doluydu. Yol boyunca hamamlar olduğu için alttan sıcak su giderleri var, bu yüzden buralar farelerin yaşamasına müsait alanlar. Özellikle eski malzemeler kullanıldığı için fareler yuva yapardı. Kediler de geldiği zaman fareleri kovup bizi bu dertten kurtarmış oldular" dedi. - ESKİŞEHİR

Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı
Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı
Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı
Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı

YORUMLAR
500
Orman yangınları ile mücadelede işbirliği konuşuldu Orman yangınları ile mücadelede işbirliği konuşuldu Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı PİKTES Projesi voleybol şampiyonası Eskişehir'de yapıldı
Kaynak: İHA

Nevzat Avcı , Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sahipsiz kedilere boyacı Nevzat sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement