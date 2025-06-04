Sahte Kasaplara 22 Bin TL Ceza

Kurban Bayramı'nda artan sahte kasap vakalarına karşı, yetkisiz ve hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çeken kişilere 22 bin TL idari para cezası uygulanacak.

6 Haziran Cuma günü kutlanacak Kurban Bayramı'nın ardından birçok vatandaş etlerini kıyma çektirmek için kasaplara başvuracak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini artıracak. Merdiven altı ya da seyyar olarak faaliyet gösteren, yetkisi olmayan kişilere hem 22 bin TL idari para cezası hem de ek yaptırımlar uygulanacak. Sokak ortasında kıyma çekenler de bu kapsamda cezalandırılacak.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, vatandaşların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için kıyma çektirme işlemini yalnızca kasap esnafına yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şen, merdiven altı ya da seyyar kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, bu yıl Samsun'da kasaplar kıyma çekim ücretini kilo başına 20 TL olarak belirledi. - SAMSUN