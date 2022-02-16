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Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu - Son Dakika

Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu

16.02.2022 13:12
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan hemşire Ayşe Çetintaş, yazdığı kitapların geliriyle çocuklar için hastaneye bir oyun odası kurdu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan hemşire Ayşe Çetintaş, yazdığı kitapların geliriyle çocuklar için hastaneye bir oyun odası kurdu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan Ayşe Çetintaş (42), aynı zamanda 4 yıldır insan sevgisi üzerine şiir yazıyor. Şiirlerini kitap haline getirmeye karar veren Çetintaş, 'Sol Yanım' ve 'Gözlerimdeki Sarhoşluk' adlı iki eser ortaya koydu. Eserlerini biner adet bastıran Çetintaş, bir imza günü düzenleyerek satışa çıkardı. Çetintaş, kitaplarından elde ettiği geliri çocuklar için harcamaya karar vererek görev yaptığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde oyuncaklar alarak bir oyun odası kurdu. Şiir yazmaya devam edeceğini belirten Çetintaş, yazdığı bütün eserlerin gelirini çocuklar için harcamak istediğini kaydetti.

"Çocuklar adına bir şeyler yapmak istedim"

Şiir yazmayı çok sevdiğini aktaran hemşire Ayşe Çetintaş, "20 yıldır ameliyat hemşiresiyim. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapıyorum. Yaklaşık 4 yıldır şiir yazıyorum. İnsan sevgisi üzerine şiir yazıyorum. 2 tane şiir kitabım var. İlk kitabımın ismi 'Sol Yanım', ikincisi ise 'Gözlerimdeki Sarhoşluk' oldu. Kitaplarımın gelirlerinin bir kısmıyla çocuklar adına bir şeyler yapmak istedim. Böyle bir proje uzun süredir aklımda vardı. Bunu faaliyete geçirmek istedim. Bunun için imza günü düzenledim. İmza gününe gelip kitabımı satın alan projeme destekte bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çocukları mutlu edebilmek adına arabalar, kaydırak, top havuzları ve birkaç oyuncak aldım. Anne olunca, bir de doğurganlık özeliğimizden dolayı bu anlamda hassasiyetimiz oluyor" dedi.

"Bir çocuğun gülüşü dünyanın gülmesiyle eşdeğerdir"

Yazarların yüreğinin hassas olduğunu aktaran Çetintaş, "Bunlar bütünleşince böyle bir şey çıktı ortaya. Bu alanda kafamda tasarladığım projelerim var. İlerleyen süreçte yine çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum. Benim nazarımda bir çocuğun gülüşü dünyanın gülmesiyle eşdeğerdir. O yüzden ne kadar yazarsam geliri çocuklar için kullanmak istiyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu

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Fethi Sekin, oyunlar, Elazığ, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu - Son Dakika


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