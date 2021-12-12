Şair Murat Kayış okurları ile buluştu - Son Dakika

Şair Murat Kayış okurları ile buluşarak yeni çıkan kitabını imzaladı.

Daha önce yayınlanan "Şiire Medfun" isimli kitabının ardından yayınlanan, "Seni Sevmeme Beş Dakika Kalmıştı" isimli şiir kitabının tanıtım ve imza gününü gerçekleştiren Şair Murat Kayış, Adıyamanlı şiir ve sanatseverlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Adıyaman Beyazıt Sahaf'ta düzenlenen imza gününe çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve okur katıldı.

Şair Kayış yaptığı açıklamada, "Okumak ve yazmak insanın en büyük eylemlerinden biridir. Türk edebiyatında sayısız değerler, ulaşılmaz kalemler, yıllardır isimlerini unutamadığımız, yolunu yol edindiğimiz ustalarımız gelip geçti. Bizler de bu kaynaklardan beslenip, bu kocaman deryada bir damla olmaya aday olduk. Yayımlamış olduğumuz bu ikinci şiir kitabımız ile yüreklere dokunmaya çalıştık. Gerek Adıyaman'dan, gerekse de yurdumuzun dört bir yanından bizlere ilgi gösteren, yanımızda olan dostlarımıza şükran borçluyuz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN