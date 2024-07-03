Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği\'nden Teferiç Şenliği

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Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından; kültürlerini yaşatma, dayanışma ve birliktelik ruhunu artırmak amacıyla 7 Temmuz Pazar günü İl Ormanı'nda şenlik gerçekleştirilecek.

Boşnak kültüründe 'teferiç' olarak adlandırılan şenlik ve benzeri etkinliklerle bir araya gelerek geleneğin sürdürülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede 7 Temmuz Pazar günü İl Ormanı'nda saat 12 ila 17 arasında Boşnaklar tarafından etkinlik düzenlenecek. Düzenlenen programda şehirdeki Boşnak Göçmeni vatandaşların kaynaşması ve birlikteliğinin yanında yöresel oyun ile kıyafetleri de tanıtılıp, Boşnak böreği ikramı da yapılacak. Düzenlenecek etkinlik ile alakalı konuşan Dernek Başkanı Av. Furkan Berk, "Teferiç programı kültürümüzü yaşatma, dayanışma ve birliktelik ruhunu artırmak amacıyla dernek olarak düzenlediğimiz bir program. Sakarya'da yaklaşık 10 yıl aradan sonra böyle bir program düzenlenmektedir. Programımızda aynı zamanda kültürümüzü tanıtmak adına oyun ve folklor gösterilerimiz ile çocuklarımız için eğlence alanları oluşturma niyetindeyiz. Öncelikle Boşnak vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı keyifli bir hafta sonu geçirmek amacıyla teferiç programımıza davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA