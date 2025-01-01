Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Yeni Yılı Hanelerde Karşıladı

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024'ün son saatlerinde hanelere misafir oldu, görevi başında olan ekipleri ziyaret etti. Sahada görev yapan zabıta, itfaiye, polis, taksi noktalarında ekiplerle kucaklaşan Alemdar, "Bizim yerimiz her zaman milletimizin yanıdır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024 yılının son saatlerinde şehrin sokaklarında vatandaşla kucaklaştı, yılbaşı nöbeti için teyakkuzda olan milletin polisi, esnafı, belediye personeliyle yeni yılı karşıladı. Alemdar, ilk olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte Adapazarı Yenigün ve Yağcılar'da 3 farklı hanenin çay misafiri oldu. 2025'e sayılı saatler kala Adapazarı Yenigün Mahallesi sakinlerinden İbrahim Özçakır ve eşi Sevdiye Özçakır'ın hanesine ve Yağcılar'da yaşayan Ramazan Keser'in evine misafir olan Alemdar, sokakta karşılaştığı 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Yanar'ın davetini kırmayıp onu ve ailesini de evinde ziyarette bulundu. 2024 yılının son saatlerinde Sakarya'da polisler, zabıta ekipleri, itfaiyeciler, taksiciler, doktorlar ve hemşirelerin yeni yıl nöbetinde yanında olan, her bir noktayı ziyaret eden Alemdar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Alemdar, "Bizim yerimiz her zaman milletimizin yanıdır. Göreve başladığımız günden bu yana şehrimizle kucaklaşıyor, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşımızla buluşup birliğimizi ve beraberliğimizi kuvvetlendiriyoruz. Bugün çok güzel insanlar, bizlere kapılarını açtı. Büyüklerimizin hayır duasını aldık, hastalarımıza acil şifalar diledik. Söz verdiğimiz gibi vatandaşımızın iyi gününde kötü gününde de yanında olacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, daim eylesin" dedi. - SAKARYA