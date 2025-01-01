Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Yeni Yılı Hanelerde Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Yeni Yılı Hanelerde Karşıladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Yeni Yılı Hanelerde Karşıladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024 yılının son saatlerinde Adapazarı'nda hanelere misafir oldu, sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelerek birlik mesajı verdi. 'Bizim yerimiz her zaman milletimizin yanıdır' diyerek vatandaşa destek sözünü yineledi.

01.01.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024'ün son saatlerinde hanelere misafir oldu, görevi başında olan ekipleri ziyaret etti. Sahada görev yapan zabıta, itfaiye, polis, taksi noktalarında ekiplerle kucaklaşan Alemdar, "Bizim yerimiz her zaman milletimizin yanıdır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024 yılının son saatlerinde şehrin sokaklarında vatandaşla kucaklaştı, yılbaşı nöbeti için teyakkuzda olan milletin polisi, esnafı, belediye personeliyle yeni yılı karşıladı. Alemdar, ilk olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte Adapazarı Yenigün ve Yağcılar'da 3 farklı hanenin çay misafiri oldu. 2025'e sayılı saatler kala Adapazarı Yenigün Mahallesi sakinlerinden İbrahim Özçakır ve eşi Sevdiye Özçakır'ın hanesine ve Yağcılar'da yaşayan Ramazan Keser'in evine misafir olan Alemdar, sokakta karşılaştığı 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Yanar'ın davetini kırmayıp onu ve ailesini de evinde ziyarette bulundu. 2024 yılının son saatlerinde Sakarya'da polisler, zabıta ekipleri, itfaiyeciler, taksiciler, doktorlar ve hemşirelerin yeni yıl nöbetinde yanında olan, her bir noktayı ziyaret eden Alemdar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Alemdar, "Bizim yerimiz her zaman milletimizin yanıdır. Göreve başladığımız günden bu yana şehrimizle kucaklaşıyor, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşımızla buluşup birliğimizi ve beraberliğimizi kuvvetlendiriyoruz. Bugün çok güzel insanlar, bizlere kapılarını açtı. Büyüklerimizin hayır duasını aldık, hastalarımıza acil şifalar diledik. Söz verdiğimiz gibi vatandaşımızın iyi gününde kötü gününde de yanında olacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, daim eylesin" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Misafir, sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Yeni Yılı Hanelerde Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Yeni Yılı Hanelerde Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.