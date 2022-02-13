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Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor

13.02.2022 13:39
Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Şubat Pazartesi günü toplanıyor. 59 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Olağan Meclis Toplantısı, 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek oturumda 59 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor
Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor
Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Pazartesi, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor - Son Dakika


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