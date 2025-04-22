Sakarya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Aziz Duran Park'ında düzenleyeceği 'Çocuk Şenliği' ile kutlayacak. Birbirinden renkli oyunlara ve etkinliklere sahne olacak şenliğe tüm çocuklar davet edildi. Şenlikte interaktif oyunlar, sahne gösterileri, şenlik ikramları, bubble Show, workshoplar, sihirbazlık, animasyon ve tiyatro gösterileri ile çocuk oyunları yer alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı programlarla çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor, onların yüzünde tebessüm oluyor. Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Aziz Duran Park'ında düzenleyeceği 'Çocuk Şenliği' ile kutlayacak. Birbirinden güzel organizasyonlarla rengarenk görüntülere sahne olacak "Çocuk Şenliği" saat 14.00'da başlayacak. Tüm çocukların davet edildiği Çocuk Şenliği için 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Çark Caddesi'nden başlayıp Aziz Duran Park'ında sona erecek kortej yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş sonra Aziz Duran Parkı'nda çocuklar için eğlenceye start verilecek.

Şenlikte interaktif oyunlar- sahne gösterileri- şenlik ikramları- bubble show- workshoplar- pati izi etkinliği- sihirbazlık gösterisi- animasyon gösterisi- gizemli bavul tiyatro gösterisi -çocuk oyun ve eğlenceleri gibi birçok etkinlik yer alacak. Konu ile ilgili Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacağız. Gün boyunca renkli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu güzel güne tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 40 54 (Dahili: 3712, 3781, 3787, 3788, 3789) numarayı arayarak bilgi alabilirler" denildi. - SAKARYA