Sakarya\'da Afet Bilinci Eğitimi Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, şehrin sivil toplum kuruluşları (STK) ile Sakarya Yeşilay Şubesi üyelerine Afet Eğitim Merkezi'nde kapsamlı bir afet bilinci eğitimi verdi. Katılımcılar 112, deprem ve dumanlı kaçış simülasyonlarını, test kiosklarını deneyimledi ve afet anında alınması gereken hayat kurtaran aksiyonları öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumun afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak için birçok sivil program yürütüyor, Sakaryalılara afet bilinci kazandırıyor. Büyükşehir, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla teknolojik donanımlı bir afet farkındalık eğitim programına daha imza attı. Bu çerçevede Yeşilay Sakarya Şubesi ve bazı STK'ların üyelerine afet anında alınması gereken aksiyonlar anlatıldı ve bu konuda altın değerinde olan bilgiler aktarıldı. Program, VR teknolojisiyle sunulan Deprem Eğitim Sineması ile başladı. Katılımcılar deprem anını simülasyonla deneyimleyerek farkındalık kazandı. Ardından yangın söndürme ve dumanlı alandan kaçış simülasyonlarıyla, muhtemel afet anlarında doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim programının devamında, Afet Eğitim Merkezi'ndeki sergi alanındaki, dokunmatik ekranlarla geçmiş afetlere dair gazete kupürleri incelendi. 112 acil arama simülasyonu ve test kiosklarıyla katılımcılar bilgilerini sınayarak doğru ihbar yöntemlerini deneyimledi. Eğitim programının son aşamasında gerçekleştirilen "durum araması" tatbikatlarıyla acil bir olay anında yapılması gereken adımlar uygulamalı olarak aktarıldı. Deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler katılımcılara gösterilerek, bireysel hazırlığın önemine vurgu yapıldı. - SAKARYA