Sakarya'da Bayram Öncesi Berber Yoğunluğu - Son Dakika
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Sakarya'da Bayram Öncesi Berber Yoğunluğu

Sakarya\'da Bayram Öncesi Berber Yoğunluğu

Sakarya'da berberler, Ramazan Bayramı öncesi artan talepler nedeniyle mesai saatlerini uzatıyor.

28.03.2025 16:45
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Sakarya'da berber ve kuaförler artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini arttırdı. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan esnaf, sahur vaktine kadar müşteri ağırlıyor.

Ramazan Bayramı'na saatler kala Sakarya'da berber ve kuaförlerde yoğunluk had safhaya çıktı. Artan taleplere yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veren esnafın yüzü bu bayram öncesinde de gülüyor. Bayram öncesi tıraş olmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren berberlerin yolunu tutarken, bazı işletmeler yalnızca randevu sistemiyle çalışıyor. Yoğunluk yaşanması sebebiyle berberler, sahura kadar randevu vererek müşterilerine bayram tıraşı yapıyor.

"Müşterilerimiz son güne bırakmayı başarıyorlar"

30 yıldır berberlik yapan Zeki Çakal, "Biz gerek sosyal medya ve telefon üzerinden müşterilerimizi bayram öncesi yoğunluk oluşmaması için randevu için uyarıyoruz. Ama yine bir bayram üzeri yoğunluğumuz var, müşterilerimiz son güne bırakmayı başarıyorlar. Bu da bir yoğunluğa sebep oluyor. Kendimizden ödün vererek son günlerde sahura kadar mesai yapıyoruz. Gerekirse iftarımızı burada açıyoruz. Bayram öncesi normalde sabah saat 09.00'da açıyoruz 21.00'e kadar devam ediyor mesai. Ama bayram üzeri sabah 08.00'den gece saat 03.00'lere kadar mesai devam edebiliyor. Son 3 günde mesai daha da yoğunlaşabiliyor ve sahuru da dükkanda yapıyoruz. İnsanların son güne bırakma alışkanlığı, bayram tıraşını birkaç gün önce de olsalar bir şey fark etmeyecek ama bu bir alışkanlık olarak kalmış. Normal günlerde maksimum 10 kişi alırken, bayram üzerinde bu sayı 25'e kadar ulaşabiliyor. 1 saatte aldığımız müşterinin süresinin yarım saate kadar düşürebiliyoruz. Daha fazla yoruluyoruz ama tabi bu bizim işimiz ve emeğimizin karşılığını aldığımız için herhangi bir şikayetimiz yok. Bu bayram geçti ama diğer bayramlar için buradan tekrar müşterilerimi uyarmak istiyorum; erken randevu alarak tıraşlarını son güne bırakmamalarını istiyorum" dedi.

"Bazı telefonlara bile bakamıyoruz bu yoğunluktan"

Berber Fethi Köse ise, "Bayrama sayılı saatler kaldı, yoğun bir talep var. Bazı telefonlara bile bakamıyoruz bu yoğunluktan ötürü. Çünkü genelde herkes tıraş için bayram haftasını bekliyor. Genelde bu yoğunluk oluşuyor ve bazı müşterilerimize cevap veremiyoruz, onlardan da buradan özür diliyorum. Daha önceki senelerde bayramlar yaz aylarına denk geldiği için genelde insanlar tatilde veya memleketlerinde oluyorlardı. Ama şimdi hava şartlarından dolayı çoğu kişi tatile veya memleketine gitmiyor, öğrencilerin de çoğu burada. Bundan dolayı yoğunluğun geçen senelere göre fazla olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Bayram Öncesi Berber Yoğunluğu - Son Dakika

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