Sakarya\'da Bayramlaşma Töreni

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Sakarya protokolü, Valilik koordinesinde düzenlenen programda bayramlaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ormanpark'ta gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım yoğun oldu.

Sakarya'da bir bayram geleneği daha devam etti. Şehir protokolü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Adapazarı ilçesinde bulunan Ormanpark'ta bir araya geldi. Sakarya Valiliği koordinesinde düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Programa Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere; belediye başkanları, emniyet ve jandarma müdürleri, baro, garnizon komutanlığı, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, bürokratlar, siyasi parti il başkanları ie yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ormanpark girişinde hazırlanan bölümde karşılama yapan Vali Yaşar Karadeniz ve diğer protokol, katılımcıların bayramını kutladı. İkramların verildiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - SAKARYA