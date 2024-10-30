Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Hologram Gösterisi - Son Dakika
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Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Hologram Gösterisi

Sakarya\'da Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Hologram Gösterisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kapsamında Aziz Duran Parkı'nda hologram tekniğiyle gökyüzüne Türk Bayrağını yansıtan etkileyici bir gösteri düzenledi.

30.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Aziz Duran Parkı'nda hologram tekniğiyle gökyüzüne Türk Bayrağı'nı yansıtarak izleyenleri büyüleyen bir gösteri gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izleyenleri büyüleyen bir gösteri gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde Aziz Duran Parkı'nda su üzerinde hologram tekniğiyle gerçekleştirilecek şov için hazırlıklar yapıldı. Bayramın akşam saatlerinde başlayan gösteri, şehrin merkezinde bambaşka bir hava oluşturdu ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Hologram tekniğiyle Türk Bayrağı parkın içinde gökyüzüne yansıtıldı ve metrelerce alanda görülerek göz kamaştırdı.

Park içinde parlak renkte ve yüksek ışıklı dalgalanan bayrağı şehir merkezindeki birçok noktadan gören vatandaşlar, bu anları kaydetti. Tüylerin diken diken olduğu gösteri, dakikalar içinde son bulsa da Sakaryalıların beğenisini kazandı. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Estetik bir zenginlik oluşturduğumuz sosyal donatı alanlarımızı değiştirmeye, dönüştürmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Son olarak Aziz Duran Park'ında gerçekleştirmiş olduğumuz 'ışıklı su' şovu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı bir gösterim ile etkinliklere renk kattık. Cumhuriyetimizin yeni yaşı kutlu olsun" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Hologram Gösterisi - Son Dakika

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