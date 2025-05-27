Sakarya\'da Dünya Çevre Günü\'nde Oyuncak Dönüşüm Festivali Düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü sebebiyle 3 Haziran Salı günü Aziz Duran Parkı'nda çocukların çok seveceği "Oyuncak Dönüşüm Festivali" düzenleyecek. Çocuklar kullanılmayan oyuncakları bağış alanına bırakacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri ile çocuklara yeniden kullanımı öğretiyor, geri dönüşümün yararlarını görmelerini sağlıyor. Farkındalık çalışmalarının son örneği Aziz Duran Parkı'nda renkli, eğlenceli ve öğretici bir festival ile gerçekleştirilecek. Çocuklara, 3 Haziran'da Dünya Çevre günü sebebiyle park içerisinde gün boyu düzenlenecek festivalde çevre bilinci aşılanacak; paylaşma, değiştirme ve yeniden kullanma parolalarıyla eğlenceleri zirveye çıkarılacak. AB Yeşil Hafta 2025'in bir parçası olarak planlanan festivalde çocuklar, kullanmadıkları oyuncakları 'Bağış Köşesi'ne bırakabilecek, 'Takas Alanı'nda başka oyuncaklarla değiştirebilecek ve 'Onarım Atölyesi'nde hasarlı oyuncakların tamirine eşlik edebilecek. - SAKARYA