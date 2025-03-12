Sakarya'da 'Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi' Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da 'Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi' Başladı

Sakarya\'da \'Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi\' Başladı

Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen atölye, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayal güçlerini kullanarak duygularını keşfetmelerine olanak tanıyor. 5-7 yaş arası çocuklar, aile danışmanı ve psikolojik danışman eşliğinde çizim yaparak kendilerini ifade etmeyi öğreniyor.

12.03.2025 11:13  Güncelleme: 11:17
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Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocukların hayal güçlerini serbestçe kullanabileceği, duygularını resmederek keşfedebileceği "Çizgilerin Ötesinde: Resimle Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi" başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Çizgilerin Ötesinde: Resimle Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölye" programını başlattı. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen atölyede, 5-7 yaş arası çocuklar aile danışmanı ve psikolojik danışman eşliğinde çizim yaparak duygularını keşfediyor ve kendilerini ifade etmeyi öğreniyor.

Atölye çerçevesinde uygulanan nefes egzersizleri, duygu egzersizleri ve rahatlama hareketleri ise çocukların stresle başa çıkmalarına ve içsel dengelerini sağlamalarına yardımcı oluyor. Sanatı ve farkındalık çalışmalarını bir araya getiren bu atölye, çocukların özgüven kazanmalarına da katkı sağlıyor. Hayal güçlerini serbestçe kullanarak kendilerini ifade eden minikler, aynı zamanda bedensel ve zihinsel rahatlama teknikleriyle huzurlu bir keşif yolculuğuna çıkıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 'Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi' Başladı - Son Dakika

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