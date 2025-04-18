Sakarya'da İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başladı

Sakarya\'da İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atan LAP BLACK projesinin ilk toplantısını Adapazarı'nda gerçekleştirdi. Proje, yerel yönetimlere entegre edilerek yeşil şehir anlayışını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

18.04.2025 16:51  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, " Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (LAP BLACK)" ile iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atıyor. Yerel yönetimlere entegre edilecek projenin ilk toplantısı Adapazarı'nda yapıldı. Toplantıda yeşil şehir anlayışını güçlendirip, bu kültürü hayatın her alanına yaymak için stratejiler görüşüldü.

İklim değişikliği uyum süreçlerinin değerlendirilmesi ve yerel dayanıklılığın artırılması amacıyla ilk Yerel Eylem Planı (LAP) Toplantısı Hotel Bonvie'de gerçekleştirildi. Toplantıya akademi temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve vatandaşların katılımı, sürecin katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesine önemli katkı sağladı. Proje ortakları arasında İTÜ, Gürcistan Kabuleti Belediyesi, Yunanistan Kavala Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Birliği gibi önemli kurumların yer aldığı bu çok paydaşlı proje, iklim değişikliğiyle mücadelede yerelden küresele bir pencere açacak. Toplantıda iklim risk değerlendirmesi, yöntemsel yaklaşımlar, Sakarya için iklim tehlikelerinin önceliklendirilmesi, iklim risk değerlendirmesi gibi konular ele alınarak soru-cevap oturumu yapıldı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, projenin Karadeniz havzasında yeşil şehir anlayışını yaygınlaştırmayı ve iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde etkili çözümler geliştirmeyi hedeflediği ve sürdürülebilir ve dirençli bir yerel yapının kurulması için önemli bir adım olduğu aktarıldı. Bu çalışma, yeşil şehir ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası düzeyde deneyim ve tecrübeleri Sakarya'ya aktararak Başkan Yusuf Alemdar'ın "yeşil, sosyal ve dirençli şehir" hedefine de katkı sunacak. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi, İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Karadeniz, sakarya, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:23:07. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement