Sakarya\'da İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, " Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (LAP BLACK)" ile iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atıyor. Yerel yönetimlere entegre edilecek projenin ilk toplantısı Adapazarı'nda yapıldı. Toplantıda yeşil şehir anlayışını güçlendirip, bu kültürü hayatın her alanına yaymak için stratejiler görüşüldü.

İklim değişikliği uyum süreçlerinin değerlendirilmesi ve yerel dayanıklılığın artırılması amacıyla ilk Yerel Eylem Planı (LAP) Toplantısı Hotel Bonvie'de gerçekleştirildi. Toplantıya akademi temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve vatandaşların katılımı, sürecin katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesine önemli katkı sağladı. Proje ortakları arasında İTÜ, Gürcistan Kabuleti Belediyesi, Yunanistan Kavala Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Birliği gibi önemli kurumların yer aldığı bu çok paydaşlı proje, iklim değişikliğiyle mücadelede yerelden küresele bir pencere açacak. Toplantıda iklim risk değerlendirmesi, yöntemsel yaklaşımlar, Sakarya için iklim tehlikelerinin önceliklendirilmesi, iklim risk değerlendirmesi gibi konular ele alınarak soru-cevap oturumu yapıldı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, projenin Karadeniz havzasında yeşil şehir anlayışını yaygınlaştırmayı ve iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde etkili çözümler geliştirmeyi hedeflediği ve sürdürülebilir ve dirençli bir yerel yapının kurulması için önemli bir adım olduğu aktarıldı. Bu çalışma, yeşil şehir ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası düzeyde deneyim ve tecrübeleri Sakarya'ya aktararak Başkan Yusuf Alemdar'ın "yeşil, sosyal ve dirençli şehir" hedefine de katkı sunacak. - SAKARYA