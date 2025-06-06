Sakarya'da Kurban Keserken 293 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Sakarya'da Kurban Keserken 293 Yaralı

Sakarya\'da Kurban Keserken 293 Yaralı
06.06.2025 16:10
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Kurban Bayramı'nda Sakarya'da 293 acemi kasap hastanelere başvurarak tedavi edildi.

Sakarya genelinde kurban keserken yaralanan toplam 293 acemi kasap şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sakarya'da hastanelerin acil servisleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'acemi kasaplar' ile dolup taştı. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda vatandaş acil servislere koştu. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletlerle çeşitli yerlerinden yara aldı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen veya kurbanlık hayvanları yatırma sırasında yaralanan vatandaşlarla doldu. Kurban keserken yaralanan toplam 293 vatandaş, şehir genelindeki kamu ve özel hastanelere başvurarak tedavi edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kurban Keserken 293 Yaralı - Son Dakika

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