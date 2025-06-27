Sakarya'da Metrobüs Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya'da Metrobüs Dönemi Başlıyor

Sakarya\'da Metrobüs Dönemi Başlıyor
27.06.2025 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki metrobüs hattının ilk seferini 29 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tüm Sakarya halkını bu özel etkinliğe davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için artık gün sayıyor. 16,5 kilometrelik Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki kısımda 29 Haziran Pazar günü saat 18.00'da gerçekleştirilecek ilk seferin ardından metrobüs çalışması tanıtılacak. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Tüm Sakarya'yı şehrimiz için bu özel güne ortak olmaya davet ediyoruz. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasında tamamlanan 16,5 kilometrelik kısmında gerçekleştirecekleri tanıtım törenine tüm vatandaşları davet etti. Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatacak ikinci şehir olacak Sakarya'da, Büyükşehir'in kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yatırımı ilk günden bu yana yakından takip eden Başkan Alemdar, son süreçte ise her gece mesai yapan çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Tamamlandığında Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arası 19,5 kilometrelik hattı trafiksiz ve kolay ulaşımla buluşturacak olan Büyükşehir, 1. Etapta Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta ilk seferi vatandaşlarla birlikte yapılacak.

Hazırlıklar çerçevesinde son teknoloji körüklü araçlar giydirildi, hazırlandı. Öte yandan Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadar olan noktalarda istasyonların montajları tamamlandı. Her bir durağı 'akıllı teknolojiyle' donatan Büyükşehir, ilk sefer için her şey hazırlıyor. Başkan Yusuf Alemdar, aynı anda 10'dan fazla noktada altyapı, yol imalatı, asfalt, sinyalizasyon, çizgi, korkuluk, peyzaj ve kavşak çalışmaları gibi farklı iş kollarında, eş zamanlı çalışmalarla söz verdikleri tarihin 1 gün öncesinde 29 Haziran'da tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Pazar günü 18.00'da ilk sürüş

Alemdar, pazar akşamı Valilik Kavşağı'nda (Cami önünde) 18.00'da ilk seferi vatandaşlarla birlikte gerçekleştireceklerini ifade ederek tüm Sakarya'yı bu heyecana ortak olmaya davet etti. Başkan Alemdar, "Söz verdiğimiz 30 Haziran tarihinden de önce, 29 Haziran Pazar akşamı ilk sefere çıkacağız. Tüm Sakarya'yı bu gurura, sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Öz kaynaklarımızla 6 ayda hayata geçirdiğimiz bu proje şehir ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Bu ulaşımda attığımız güçlü bir adım olacak. Sakarya'mız inşallah aynı mutluluğu Raylı Sistem'de de yaşayacaktır. Gayretimiz hep en üst seviyede ve biz şehrimize icraatlarımızla iz bırakmak için Allah'ın izniyle durmayacağız" diye konuştu.

Tanıtım töreni Gar Meydanı'nda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, pazar günü 18.00'da Valilik Kavşağı'ndan şehir merkezine ilk metrobüs seferini gerçekleştirecek. Tanıtım töreni ise Gar Meydanı'nda metrobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Testler bir süre daha devam edecek

Törenin ardından ise trafik ve yaya alışkanlıkların kazanılması, metrobüs hattındaki sistemin kontrollerini sağlamak için test sürüşleri bir süre daha devam edecek. Bu uygulama neticesinde oluşabilecek sorunlar tespit edilerek, çözüme kavuşturulacak. Metrobüslü ulaşıma sürücülerin ve yayaların alışması, testlerin tamamlanmasıyla birlikte resmen seferler başlatılacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Etkinlikler, Teknoloji, sakarya, Ulaşım, Güncel, Yerel, Yaşam, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Metrobüs Dönemi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 17:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Metrobüs Dönemi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.