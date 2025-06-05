Sakarya\'da Tahliye Heyecanı

SAKARYA (İHA) – Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliye heyecanı yaşandı. Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Tahliye edilen mahkumlardan kimileri cezaevi kapısından gülerek, kimileri ise koşarak ayrıldı.

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Cezaevi önüne gelen mahkumların eşleri, çocukları ve yakınları, tahliye olacak yakınlarını heyecanla bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınlarının mutlulukları gözlerinden okundu. Cezaevi kapısından çıkar çıkmaz bazı mahkumların gülümsemesi ve koşarak bölgeden uzaklaşması dikkat çekti. 6 buçuk yıldır cezaevinde olan kardeşinin tahliye edildiğini röportaj esnasında duyan Ahmet Şimşek ise, sevinçten ne yapacağını şaşırıp cezaevi kapısına koştu.

"Oğlu ve yeğenleri burada, heyecanımız var"

6 buçuk yıldır cezaevinde olan kardeşinin tahliye olmasını gece saatlerinden beri bekleyen Ahmet Şimşek, "Kardeşim 6 buçuk senedir cezaevinde yatıyor. Dün geceden beri çıkmasını bekliyoruz. Oğlu ve yeğenleri burada, heyecanımız var. 6 buçuk gibi uzun bir zamandan bahsediyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz, çifte bayram yaşıyoruz şu anda" dedi.

"Alışmaya başladığımı düşündüğüm anda kendimi dışarıda buldum"

Cezaevinden tahliye olan Müjdat, "Basit bir suçtan dolayı cezaevine girdim, fazla cezam yoktu. Benim gibi olanlar için değil de uzun cezası olan arkadaşlar için çok iyi oldu. Benim birkaç ay cezam vardı. Alışmaya başladığımı düşündüğüm anda kendimi dışarıda buldum, iyi oldu. Benim ailevi sıkıntılarım vardı, bana değil de dışarıda ailesi, çocuğu olan, eşi bekleyen insanlar için iyi olacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA