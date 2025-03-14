Sakarya'da Tıp Bayramı'nda Sağlık Camiası İftarda Buluştu - Son Dakika
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Sakarya'da Tıp Bayramı'nda Sağlık Camiası İftarda Buluştu

Sakarya\'da Tıp Bayramı\'nda Sağlık Camiası İftarda Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Alemdar, tıbbın önemine ve sağlıkçıların fedakarlıklarına vurgu yaptı.

14.03.2025 15:16  Güncelleme: 15:19
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık camiasıyla iftar sofrasında buluştu. Alemdar, "Siz gece gündüz çalışarak Allah'ın şifasını dağıtan, insanlara en zor zamanlarında el uzatanlarsınız. Bu kutsal mesleği, canı gönülden yapabilmek için gösterdiğiniz fedakarlıklarınızın en yakın tanıklarıyız" dedi.

İftar organizasyonu öncesi Başkan Yusuf Alemdar, hekimler başta olmak üzere hekim adayları ve sağlık çalışanlarına gül takdim ederek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Alemdar, sağlıkçıların devletin vatandaşlara uzattığı sevgi eli olduğunu ifade ederek, en büyük hedefin kendini geliştiren, yenileyen ve araştıran hekimlerin yetişmesi ve Türkiye'nin sağlık alanında en gelişmiş noktaya ulaşması olduğunu söyledi.

Alemdar, "Sizler, tanımadığınız insanlara gecenizi gündüzünüze katarak Allah'ın şifasını dağıtan, insanlara en zor zamanlarında el uzatan kutsal meslek sahiplerisiniz. Hepimiz, canımızın derdine düştüğümüz anlarda sizlerin kurtuluş ellerine sığınıyoruz. Bu kutsal mesleği, canı gönülden yapabilmek için fedakarlıklarınızın en yakın tanığıyız. İnsanların hayatlarına dokunmak, dünya üzerindeki hiçbir para birimiyle ölçülemeyecek kadar değerli bir iştir. Sizler, devletin vatandaşlara uzanan sevgi ellerisiniz. Haklarınız asla ödenemez. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Genç hekim adaylarına baktıkça, doktorluk mesleğinin sönmeyecek ateşini ve ışığını görüyorum"

Konuşması sırasında tecrübeli hekim ve hekim adayları gençleri bir arada gören Alemdar, "Bugün bu salonda, doktorluk mesleğine hayatını adamış büyüklerimiz ve hekimlik mesleğinin geleceğini oluşturacak, özverili bir şekilde bu yolu tercih etmiş genç hekim adaylarımız bulunuyor. Genç hekim adaylarına baktıkça, doktorluk mesleğinin sönmeyecek ateşini ve ışığını görüyorum. En büyük hedefimiz, gelişen teknolojiyle sürekli kendini yenileyen, empati duygusu gelişmiş, araştırma yaparak hekimlik mesleğini daha ileriye taşıyan ve vatanına, milletine bağlı bir tıp geleceği yetiştirmektir. Bu yeni neslin, devraldığı görevi daha da ötelere taşıma arzusu içinde olduklarını biliyorum" diye konuştu.

"Hastalarınızı anne, babanız gibi görün"

Sağlık alanından doktor, hemşire ve tüm görevlilere tavsiyede bulunan İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, "Bugün duayen hocalarımız ve tıp öğrencilerimiz ile birlikteyiz. Tıp, yalnızca bir meslek değil, sevgiyle icra edilen sanattır. Hekimlik, bilgi birikimi, empati ve özveri gerektiren bir meslektir. Bu mesleği seçecek öğrencilerimize en büyük tavsiyem, hastalarınızı anne, baba ve kardeş gibi görmenizdir" şeklinde konuştu.

"Tıp Fakültemiz, Türkiye'nin en önemli fakültelerinden biri haline geldi"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise "Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma katkı gibi önemli fonksiyonları vardır. Genellikle fakülteler, bu fonksiyonlardan birine odaklanır. Ancak bizim Tıp Fakültemiz, eğitim, araştırma ve topluma katkıyı bir araya getirerek bu alanda fark oluşturuyor. Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızla kadrolaştı ve şu an Türkiye'nin en önemli fakültelerinden biri haline geldi. Bugün olduğu gibi her zaman yanımızda duran Alemdar'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Tıp Bayramı'nda Sağlık Camiası İftarda Buluştu - Son Dakika

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