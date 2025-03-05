Sakarya'da Yeni Ulaşım Projesi: Kuzey ve Güney Bağlantısı Güçleniyor - Son Dakika
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Sakarya'da Yeni Ulaşım Projesi: Kuzey ve Güney Bağlantısı Güçleniyor

Sakarya\'da Yeni Ulaşım Projesi: Kuzey ve Güney Bağlantısı Güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezinde otu 4 kilometrelik yeni bir ulaşım hattı inşa edileceğini açıkladı. 15 Temmuz Bulvarı ile Ankara Caddesi arasındaki 700 metrelik yeni arterle, Adapazarı Çevre Yolu ile şehir merkezi arasındaki bağlantı güçlenecek.

05.03.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezinde kuzey ve güneyi arası bağlantıyı tamamlayacak yeni bir çalışmayı açıkladı. 15 Temmuz Bulvarı ve Ankara Caddesi arasında inşa edilecek 700 metrelik yeni arter ile Çevre Yolu ve şehir merkezi arasındaki hattın uzunluğu 4 kilometreye çıkacak ve bağlantının son halkası tamamlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. "Ulaşımda Sakarya Zamanı" sloganıyla şehrin ulaşım geleceğini dizayn ettiklerini belirten Başkan Alemdar, şehrin kuzeyiyle güneyini bağlayacak 4 kilometrelik arterde kesintisiz ulaşımı sağlayacak kısmı tamamlayacaklarını ifade etti. Buna göre Adapazarı Çevre Yolu Kavşağı'ndan şehrin merkezine uzanan 3 bin 300 metrelik hattın devamında 15 Temmuz Bulvarı ile Ankara Caddesi arasını bağlayacak 700 metrelik yeni bir arter kazandırılacak. Şehrin güney ve kuzey hattındaki bağlantı bu projeyle birlikte bütünleşerek 4 kilometrelik bir hatta dönüşecek. Adapazarı Çevre Yolu ile Kuyudibi arasında yapılacak bu bağlantıyla birlikte merkezindeki trafik sorunu, alternatif bir üretimle büyük ölçüde rahatlamış olacak.

"Bölge ulaşımı için önemli bir geçiş noktası"

Alpaslan Türkeş Caddesi'nin ilgili kısmında kamulaştırma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Alemdar, "Uzun süredir şehrin gündeminde olan Alpaslan Türkeş Caddesi'nin kamulaştırma işlemlerimize başlattık. Şehrimizin önemli ulaşım akslarından 15 Temmuz Bulvarı ve Ankara Caddesi'ni birbirine bağlayacağız. Altyapı ve üstyapı çalışmasıyla modern görünüme sahip olacak caddemiz bölge ulaşımı için önemli bir geçiş noktası olacak" dedi.

"Kaldırımları, ışıklandırması, peyzajıyla değer katacak"

Güzergahın şehrin kuzey güney hattına yeni bir soluk getireceğini söyleyen Alemdar, "700 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak caddemiz mevcut güzergahların üzerindeki trafik baskısını azaltarak şehre katma değer sağlayacak. Geniş kaldırımları, ışıklandırması, peyzajı ve bisiklet yollarıyla aynı zamanda şehrin ortasında adeta yeni bir sosyal alan olacak. Böylelikle çevre yolumuzdan başlayıp şehrimizin kuzey-güney hattında önemli yere sahip Alpaslan Türkeş Caddemizi, Kuyudibi'ne kadar ulaştıracağız" diye konuştu. Kamulaştırma işlemelerinin tamamlanmasıyla yeni güzergahın yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Yeni Ulaşım Projesi: Kuzey ve Güney Bağlantısı Güçleniyor - Son Dakika

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