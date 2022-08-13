Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, yaptığı savunma da en az olay kadar iğrenç

Yeşil ve mavinin birleştiği azmak nehri ile gezilmeye değer sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi havadan doğa harikası oluşturuyor. Kayt sörf alanı bulunan Sakin kent Akyaka yılda 500 bin turisti ağırlıyor. Eşsiz güzelliği ile göz kamaştıran Akyaka havadan bakıldığı zaman adeta bir doğa harikası olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: İHA

Akyaka, Muğla, Ula, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi - Son Dakika

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