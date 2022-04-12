Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları - Son Dakika
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Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları

12.04.2022 13:17
Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Yönetimi, iftar ve sahur programlarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Yönetimi, iftar ve sahur programlarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki AK Parti İlçe Yönetimi "Gönülden gönüle sahur", İlçe Gençlik Kolları ise "İftara 5 Kala" programlarıyla Ramazan ayını vatandaşlarla iç içe geçiriyor. AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, gerek ilçe yönetimi, gerekse gençlik ve kadın kollarının düzenlediği programlarla hem iftar hem de sahuru halkla içe içe yaşadıklarını söyledi. Gençlik Kollarının 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ettiklerini kaydeden Dinç, İlçe yönetimi ve kadın kolları olarak da sahur ve iftarlarda halkın gönül sofralarına ortak olduklarını söyledi.

Dinç, "İlçe Gençlik Kollarımız, 'İftara 5 Kala' etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları pandemi kurallarına dikkat ederek ikram ediyorlar. Gençlik Kollarımız 'İftara 5 Kala' diyerek iftara yolda yakalanan hemşerilerimizin yanında. Bu güzel projeleri için AK gençlere teşekkür ediyorum. Bu uygulamamızın yanı sıra ilçe yönetimi, kadın ve yine gençlik kollarımızla birlikte halkımızın gönül sofralarına ortak oluyoruz. Ramazan ayı sevgi üreten, saygımızı büyüten, birlikteliğimizi güçlendiren sohbetlerle ayrı bir güzel. Bizlere sıcak yuvalarını açarak sohbet ettiğimiz mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün bir mahallemizde vatandaşlarımızın misafiri olmaya, gönül gönüle iftar açmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları
Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları
Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları
Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları
Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları

YORUMLAR
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AK Parti, Hisarcık, Salihli, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli AK Parti'den gönülden gönüle iftar ve sahur programları - Son Dakika
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