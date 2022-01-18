Samet Erdoğan güven tazeledi - Son Dakika

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan, genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası seçimi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapıldı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Samet Erdoğan 488 oy ile yeniden başkanlığa getirilirken diğer aday Ağa Güzelsoylar 138 oy aldı.

Bugüne kadar tüm bakkal esnafının sesini üst kurumlarda duyurmaya, sorunlarını iletmeye özen gösterdiklerini ifade eden Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan, kaldıkları yerden esnafın haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Seçimden seçime değil her zaman sizin yanınızda olmak için buradayız. Artık yalnız değilsiniz. Sizlerin sesi olmak için buradayız. Tespit ettiğimiz sorunlar ve yapmamız gereken her türlü hususta siz değerli üyelerimizi de bilgilendirip, odamızı birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar tüm esnaflarımızı ayırmaksızın sesini üst kurumlarda duyurmaya, sorunlarını iletmeye özen gösterdik. Bu gücü de esnaflarımızdan alıyoruz. Allah birliğimiz ve dirliğimizi bozmasın. Bundan sonra da birlik içinde çalışmayı nasip etsin. Bu seçimin galibi esnaflarımız olmuştur. Kaldığımız yerden esnaflarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Burada kazanan ben değil hepimiz. Bana oy veren ve vermeyen herkesin başkanıyım. Bizi yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ERZURUM