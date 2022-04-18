Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret

18.04.2022 14:44
Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret

Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig müsabakalarına katılarak şampiyon olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basketbol Erkek Takımı sporcuları, Rektör Prof. Dr. Prof. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig müsabakalarına katılarak şampiyon olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basketbol Erkek Takımı sporcuları, Rektör Prof. Dr. Prof. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

3-8 Nisan 2022 tarihleri arasında Mersin Üniversitesinde yapılan Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig müsabakalarında şampiyon olan ERÜ Basketbol Erkek Takımı sporcuları ve antrenörleri Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoy ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ziyarette yaptığı konuşmasında sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile her zaman öğrenci faaliyetlerine destek olduklarının altını çizen Rektör Çalış, "Öğrencilerimizin başarıları ile her zaman gurur duyuyor ve onlar ile iftihar ediyoruz. Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig müsabakalarına katılarak şampiyon olan Basketbol Erkek Takımı sporcularımızı tebrik ediyor, 08 - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinde yapılacak olan Süper Lige Yükselme Müsabakalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Çalış, tarafından sporculara plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret
Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret

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Şampiyon sporcudan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret Şampiyon sporcudan, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret - Son Dakika


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