Samsat\'ta Ege Tipi Tütün Ekimi Başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Ege tipi tütün ekimleri başladı.

Samsat ilçesinde özel sektöre pazarlanabilecek Ege tipi tütün ekimleri başladı. Vatandaşların bir kısmı eski sistem elle tütün ekerken, büyük bir kısmı ise makine ile ekimlerini gerçekleştiriyor.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, İlçe Tarım Müdürü Nevzat Kılınç ve Örentaş Mahalle Muhtarı İsmail Orhan ile birlikte tütün ekimi faaliyetinde bulunan vatandaşları arazide ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar burada yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde yaklaşık 15 bin dekarlık arazide tütün ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaymakam Artar, "Samsat ilçemizde genel olarak çiftçilerimiz Virginia ve İzmir tütünü ekmekte ve özel firmalarla sözleşme imzalamaktadırlar. 10 civarında firma ilçemizde alım gerçekleştirmektedir. 225 çiftçimiz bu sene tütün ekimi yapmakta olup, ortalama dekara verim 160 ile 300 kilogram arasında değişmektedir. Şubat ayında tohumların toprakla buluşması ile başlayan tütün üretimi Mayıs ayında da fidelerin tarlalara ekilmesi ile devam ediyor. İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından biri tütündür. Tütün ekimlerimiz başlamış olduğundan çiftçilerimizi ziyaret ederek, kolaylıklar diliyoruz. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN