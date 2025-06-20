Samsat\'ta Su Samuru Görüntülendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Samsat ilçesinde Atatürk Baraj göleti kıyısında yürüyüş yapan vatandaş, su kenarında hareket eden bir hayvan fark etti. İlk anda ne olduğunu anlayamayan vatandaş, cep telefonuyla görüntü aldı. Videoyu incelediğinde hayvanın su samuru olduğunu fark etti. Su samuru bir süre kıyıda görüldükten sonra suya atlayarak gözden kayboldu.

Su samurları Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olarak biliniyor.

Su samurunu görüntüleyen vatandaş, nadir canlıların görülmesinin mutluluk verici olduğunu ve doğal yaşamın korunması gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN