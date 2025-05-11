Samsatlı anneler kültür gezisinde eğlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Anneler Günü vesilesi ile ilçedeki annelere özel, tarihi ve manevi değeri yüksek mekanlarda bir kültür gezisi düzenlendi.

Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezi işbirliği Mardin iline yapılan gezi ile anneler geçmişle buluşarak, kültürel mirası keşfetti. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü vesilesi ile anlamlı bir etkinlik ile Mardin'deki tarihi ve turistik yerleri gezen Samsatlı anneler, tarih ve kültürel mirası yakından tanırken, aynı zamanda farklı, stresten uzak, güzel bir gün geçirme imkanı buldu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal, annelerin en kutsal değerler arasında olduğuna vurgu yaparak, Samsatlı annelere bu özel günde böylesi güzel bir tatil armağanı sundukları için Samsat Kaymakamı Yaşar Artar ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a teşekkür etti.

Tekdal, "2025 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 'Aile Yılı' ilan edilmiştir. Ailenin temel taşı hiç şüphesiz annelerdir. Ne yapsak da annelerin hakkını ödeyemeyiz. Annelerimizin bu özel gününde istedik ki onlara farklı güzel bir gün yaşatalım. İlçemiz Kaymakamı ve Belediye Başkanımızın destekleri ile annelerimize Mardin gezisi yaptırdık. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Bütün annelerimizin gününü kutluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN