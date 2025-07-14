Samsun 2024\'te Net Göç Alan Şehir Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, 2024 yılında net göç alan iller arasında yer aldı. Kent, 46 bin 841 kişi göç alırken, 43 bin 246 kişi de farklı illere taşındı. Bu durum Samsun'un net göçünü 3 bin 595 kişi olarak belirledi ve şehrin net göç hızı binde 2,6 olarak hesaplandı.

TÜİK 2024 iç göç istatistikleri verilerine göre Samsun, 2024 yılında iller arası göç hareketliliğinde net göç alan şehirlerden biri oldu. Kent, 46 bin 841 kişiyle önemli bir göç alırken, 43 bin 246 kişinin ise farklı illere taşındığı kaydedildi. Böylece Samsun'un net göçü 3 bin 595 kişi olarak gerçekleşti. Toplam nüfusu 1 milyon 382 bin 376 olan Samsun'un net göç hızı ise binde 2,6 olarak hesaplandı. Bu oran, şehrin göç alan iller arasında pozitif bir seyir izlediğini ortaya koydu.

En çok eğitim ve yaşam kalitesi için göç alındı

Aynı yıl içerisinde Samsun'a göç edenlerin nedenlerine de yer verildi. 2024 yılında kente göç eden 46 bin 841 kişinin en çok tercih ettiği göç nedenleri şu şekilde sıralandı:

Eğitim 9 bin 523 kişi. Daha iyi konut ve yaşam şartları 9 bin 431 kişi. Hane/aile fertlerine bağlı göç 9 bin 399 kişi. Tayin/iş değişikliği 4 bin 815 kişi. İşe başlamak/iş bulmak 3 bin 742 kişi. Ev alınması 1845 kişi. Aile yanına/memlekete dönüş 1280 kişi. Bunun yanında sağlık, emeklilik, medeni durum değişikliği gibi nedenlerle de göç yaşanırken, 3 bin 405 kişi ise göç nedeni olarak "bilinmeyen" kategorisinde yer aldı.

Cazibe merkezi

Özellikle eğitim, yaşam kalitesi ve ailevi nedenlerle artan göçün, Samsun'un bölgesel cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi olduğu; bilişim, sağlık, eğitim ve ulaşım altyapısına yapılan yatırımların da göç eğilimlerini etkilediği ifade edildi. - SAMSUN