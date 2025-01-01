Samsun Atakum\'da Coşkulu Yılbaşı Kutlaması

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Samsun'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Dans eden vatandaşlar şarkılar söyleyerek 2025'e girdi.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlanırken Samsun'un bazı noktalarında vatandaşlar eğlenerek 2025 yılına girdi. Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi ve merkez sahilde sessizlik hakim olurken Atakum ilçesi Yat Limanı'nda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Havai fişeklerin patladığı ortamda çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce vatandaş yeni yılı kutladı. - SAMSUN