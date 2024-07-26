Samsun Büyükşehir Belediyesi Stadyum Çevresindeki Çalışmalara Devam Ediyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Stadyumu çevresindeki yol yenileme ve peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları ile yazılan 'Samsun spor' yazıları vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy'deki Stadyum Tramvay İstasyonunun maç günlerinde aktif olacağının ve stadyumdaki trafiği rahatlatmak adına alternatif bir otopark alanı oluşturulacağının müjdesini verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince,19 Mayıs Stadyumu yol ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nuri Asan Tesislerindeki antrenman sahasının yenilenme çalışmaları da tüm hızıyla sürürken yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

Maç günleri tramvayların Stadyum Tramvay İstasyonuna kadar da gideceğini belirten Başkan Doğan, " Samsunspor'umuz için, şehrimiz için hizmet etmek bizim için onurdur. Gurur duyulan şehrin; gurur duyulan takımı ve taraftarıyla her zaman yan yanayız" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve sporseverlere daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla yapılan çalışmalarla stadyumun çevresi kapsamlı bir şekilde yenileniyor. Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmaların kısa sürede kullanıma hazır hale getirilmesi için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Stadyum çevresindeki 6 bin 62 metrelik yol beton ile kaplanmaya başlandı. Bu yol yenileme çalışması, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek spor etkinliklerine katılımı artırmayı ve stadyum ziyaretlerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Yol boyunca yapılacak düzenlemeler hem estetik hem de fonksiyonel bir iyileştirme sunuyor.

Nuri Asan Tesisleri'nde yoğun mesai

Nuri Asan Tesislerindeki antrenman sahasının yenilenmesi de çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Nuri Asan Tesisleri'nin eski çimleri kaldırıldı ve saha yüzeyinde detaylı bir kazı çalışması devam ediyor. Yaklaşık 65 santimetre derinliğinde gerçekleştirilen bu kazı, sahanın altyapısının ve toprağının tamamen yenilenmesini sağlayacak. Çimlerin yeniden ekilmesinin ardından, sahanın yüzeyi modern ve sağlıklı bir şekilde güncellenmiş olacak.

Stadyum yolu "kırmızı-beyazlı" kaldırımlarla donatılıyor

Yol çalışmalarının yanı sıra, şehrin kırmızı-beyaz armaya olan bağlılığı da göz önünde bulundurularak, stadyumun yan yolları "Samsunspor" yazılı kırmızı beyazlı kaldırımlarla donatılıyor. Bu detay, şehirdeki spor kültürüne katkıda bulunacak ve taraftarların stadyumla olan bağlantısını güçlendirerek şehre estetik bir dokunuş katacak.

Samsunspor'a otopark müjdesi

Ayrıca taraftarın stadyuma erişimini de kolaylaştırmak adına Stadyum Tramvay İstasyonu, maç günleri aktif hale gelecek. Ekiplerin yoğun mesaisi ile stadyumdaki trafiği rahatlatmak adına alternatif bir otopark alanı oluşturuluyor.

19 Mayıs Stadyumundaki tüm bu kapsamlı yenileme çalışmalarının ilk oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesinde tamamlanması planlanıyor. Bu süreç, hem stadyumun kalitesini artıracak hem de Samsunspor taraftarlarına daha iyi bir maç deneyimi sunacak.

"Ligin ilk maçı öncesi tüm çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz"

Samsunspor'un şehrin markası olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin onuru ve gururu, tüm Samsunluların ortak sevinci olan Samsunspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, şehrimizin ruhunun en güzel yansımasıdır. Samsunspor'umuza olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak stadyum yolunda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla taraftarlarımızın maç günlerinde daha konforlu bir erişim sağlamaları için gereken adımları atıyoruz. Taraftarlarımızın talepleri bizler için büyük bir öneme sahiptir. Seçim kampanyamız sırasında bu talepler doğrultusunda taraftarımıza, şehrimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Stat yolumuzda, Samsunspor'un kırmızı-beyazlı renklerinin simgesi olan yeni kaldırımlar ile estetik bir dokunuş kazandırıyoruz. Bu renkler, sadece bir takımın değil, tüm şehrimizin ve taraftarlarımızın ortak değerinin sembolüdür. Maç günlerinde, taraftarlarımızın stadyuma kolayca ulaşabilmesi için Stadyum Tramvay İstasyonunu da aktif hale getiriyoruz. Bir yandan o alanda trafiği rahatlatmak adına bir otopark çalışmamız sürüyor. Tüm bu çalışmaların eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını hedefliyoruz. Yeni sezona hep birlikte, coşku ve heyecan içinde adım atmayı planlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN