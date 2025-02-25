Samsun Canik\'te Karla Mücadele ve Çorba İkramı Devam Ediyor

Yerel

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede karla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini, bir yandan da vatandaşlar için çorba ikramlarının devam ettiğini söyledi.

Canik Belediyesi, ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 52 mahallenin tamamında eş zamanlı olarak karla mücadele çalışmalarına devam eden Canik Belediyesi ekipleri, kar küreme, yol tuzlama ve yol açma çalışmaları ile birlikte, buzlanma ve don olayları nedeniyle olması muhtemel olumsuz durumlara karşı solüsyon çalışmalarını da sürdürüyor. Karla mücadele çalışmaları ile birlikte sabahın erken saatlerinde ve gün içerisinde vatandaşlara çorba ikramında da bulunan Canik Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ederken gönüllere de dokunmayı sürdürüyor.

Canik'te karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kar yağışları sonrasında mahallelerimizde, caddelerimize ve sokaklarımızda oluşan buzlu alanlara solüsyon uygulamaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 52 mahallemizin tamamında karla mücadele çalışmalarımıza devam ederken günün erken saatlerinden itibaren kıymetli hemşehrilerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Ayrıca tedavi süreçleri devam eden hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımlarını da ekiplerimizle birlikte sağlıyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte sahada 7/24 karla mücadele çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN