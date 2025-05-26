Samsun\'da 153 Restoran Halkla B buluştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "153 Restoran" zincirinin yeni halkası Bafra ilçesinde açıldı. Uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunan restoran, Bafralılardan ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın katılımıyla Bafra Otogarı yanında hizmete giren yeni şube, yapılan törenle açıldı. Başkan Halit Doğan törende yaptığı konuşmada, "Merkezimize insanımızı alarak gönüllere dokunan hizmetleri şehrimize kazandırıyoruz. 153 Restoranlarımız, kaliteli yemekleri uygun fiyatla halkımızla buluşturuyor. Bugün Bafra'mızda da bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'da daha önce İlçe Transfer Merkezi yanı, Kent Park ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi girişi Batı Garajı'nda açılan 153 Restoranlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. - SAMSUN