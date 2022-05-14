Samsun'da Afet Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürlüğü, "2022 Afet Tatbikat Yılı" ve "AFAD Gönüllülük Sistemi" eğitimleri düzenledi.

AFAD eğitmenleri tarafından okul, kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere ve öğrencilere yönelik "Afet Farkındalık Eğitimleri" ile "Deprem Anı ve Afet Gönüllülük Sistemi Eğitimleri" verildi.

"2022 Afet Tatbikat Yılı" ve "AFAD Gönüllülük Sistemi" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde, Havza ilçesi muhtarlarına, Ladik ilçesi muhtarlarına, Samsun Akpınar Eğitim Müzesi, Asarcık ilçesi muhtarlarına, Çarşamba ilçesi muhtarlarına, Adalet Bakanlığı Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, İlkadım Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu Müdürlüğü, Canik Gökçepınar Mahallesi Merkez Cami, Bafra Tütün Müzesi Müdürlüğü'nde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlere katılan vatandaşlar AFAD gönüllüsü olmaya davet edildi.

AYDES eğitimleri

Afet ve acil durumlarda tüm kaynakların etkin bir şekilde yönetilebilmesini, karar ve yönetim mekanizmalarının desteklenmesini hedefleyen; coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilen ve Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bilişim altyapısı olarak tanımlanan web tabanlı Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) eğitimlerinin de devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda AYDES V2 eğitimleri düzenlendi. Yapılan eğitimler ile kullanıcıların AYDES V2 sistemi daha etkin ve verimli kullanması hedeflendi. - SAMSUN