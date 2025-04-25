Samsun\'da \'Aile Akademisi\' Programı Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından aile yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan "Aile Akademisi" programı, bahar dönemi etkinlikleriyle devam ediyor. 16 Nisan'da başlayan program, ailelerin bilinçlenmesini sağlayacak çeşitli etkinliklerle katılımcılara önemli bilgiler sunuyor.

Bilinçli ailelerin güçlü ve sağlıklı toplumların temelini oluşturduğuna inanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, programda aile içi ilişkilerden çocuk eğitimi ve psikolojisine, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede faydalı içerikler sunuyor. İlk hafta etkinliklerinde, alanında uzman isimler katılımcılara aile içi iletişim, ebeveynlik becerileri ve aile sağlığı gibi önemli konularda bilgiler sundu. Etkinliklerde konuşmacı olarak yer alan Emine İpekdal, Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış ve Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz, katılımcılara deneyimlerini aktararak aile içi iletişimdeki önemli noktaları paylaştı.

En İyi Narkotik Polisi: Anne

Programın ilk haftasında ayrıca, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çocuk Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ailelere uyuşturucu ile mücadelede nasıl daha etkin bir rol alabilecekleri konusunda bilgiler verdi. Ailelerin, özellikle annelerin çocuklarını bilinçlendirme ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma noktasındaki önemli rollerinin altı çizildi.

Aile Akademisi programı, 23 Mayıs'a kadar devam edecek ve ailelerin karşılaştığı çeşitli zorluklara yönelik çözüm önerileri sunulacak. Alanında uzman isimler tarafından çok değerli konulara dair bilgiler aktarılmaya devam edilecek. - SAMSUN