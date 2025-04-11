Samsun\'da Aile Akademisi Programı Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından aile yapısını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen 'aile akademisi' programının bahar dönemi başlıyor.

Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı eğitim programının toplumda bilinçli ve sağlıklı aile yapılarının oluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Program, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Müftülüğü iş birliğinde düzenleniyor. Kurumlar arası güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen bu eğitim serisi, aile yapısının korunmasına yönelik önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

16 Nisan -23 Mayıs 2025 tarihleri arasında İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Katılımcılar, her biri farklı konu başlığı altında düzenlenecek seminerlerde aile içi huzur, sağlıklı iletişim, ebeveynlik tutumları, bağımlılıkla mücadele, çocuk gelişimi ve daha birçok konuda uzmanlardan bilgi alma fırsatı bulacak. Katılımcılara yönelik bilgilendirici ve sunumların yer alacağı program, hem bireysel gelişimi destekleyecek hem de aile içi ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacak. - SAMSUN