Samsun'da Anız Yakmanın Yasak Olduğu Hatırlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da Anız Yakmanın Yasak Olduğu Hatırlatıldı

Samsun\'da Anız Yakmanın Yasak Olduğu Hatırlatıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, anız yakmanın tarım alanlarına ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek, anız yakanlara verilen cezaları açıkladı. Sağlam, anız yakmanın toprak verimliliğini azalttığını, ekolojik dengeyi bozduğunu ve orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti. Ayrıca, anız yakmanın yasak olduğu bölgelerde cezanın beş kat artırıldığını ve biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu olduğunu vurguladı. Sağlam, çiftçilere gelecek nesillere verimli bir toprak bırakma çağrısında bulundu.

04.07.2024 11:43
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, anız yakılmasının yasak olduğunu belirterek, "Anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskün mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır" dedi.

Anız yakılmasının tarım alanlarına ve çevreye verdiği zararlara dikkat çeken İbrahim Sağlam, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak başlıca görevimiz. Hububat tarımında, hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için denetimlerimizi sürdürmekte ve tedbirler almaktayız. İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından, 2024 yılında anız yakılmasını önleme ile ilgili çalışmalarımız yıl boyunca sürdürülmekte olup, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizce çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilmekte, zararları etraflıca anlatılmaktadır. Yapılan eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılmaktadır" diye konuştu.

Sağlam şöyle devam etti:

"Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan hububatların toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir. Anız toprağa karıştırıldığında toprakta ayrışarak, 'humus' adı verilen ve toprağın verim gücünü artıran maddeyi meydana getirir. Ayrışma sırasında, anızın yapısında bulunan, bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri toprağa geçerek toprağın verim gücünü artırır. Çiftçilerimiz, bir an önce toprağın hazır hale gelmesi ve mazot tüketimini azaltmak için bilinçsizce anız yakma yoluna gitmektedir. Anız yakılması, tarım alanlarına birçok zarar vermektedir: Ekolojik denge bozulur, orman yangınlarına sebep olur, hava kirliliğini artırır, arazideki enerji iletim ve haberleşme hatları zarar görür, topraktaki organik madde miktarı azalır, toprakta su ve rüzgar erozyonuna sebep olur ve en önemlisi toprak verimliliğini azaltır."

Anız yakanlara ceza

Anız yakmanın hukuki boyutuna değinen İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2024/01 nolu Tebliğ'inin, 'L' bendinde 'Anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskün mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.' İlimizde ekin ürün ekilişi yapılan yerlerde kontrollü anız yakılmasına da müsaade edilmeyecektir. Ayrıca biçerdöverlerde en az iki adet altışar kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurma mecburiyeti vardır. Bulundurmayanlara da 2024 yılı için 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın geleceğini karartmayalım"

Çiftçilere seslenen Sağlam, "Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Anız Yakmanın Yasak Olduğu Hatırlatıldı - Son Dakika

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