Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni - Son Dakika
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Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni

14.05.2022 09:48

Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni Samsun'da Balkan halk oyunlarının yaşatılması adına 15 ayda 280 gencin eğitildiği proje, düzenlenen "Atalarımın Dansı" şöleniyle izleyenlere coşku dolu anlar yaşatarak kapanış yaptı.

Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni

SAMSUN - Samsun'da Balkan halk oyunlarının yaşatılması adına 15 ayda 280 gencin eğitildiği proje, düzenlenen "Atalarımın Dansı" şöleniyle izleyenlere coşku dolu anlar yaşatarak kapanış yaptı. Proje çerçevesinde unutulmaya yüz tutan Selanik yöresi halk oyunlarını yaşatacak bir ekip oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen Atalarımın Dansı projesi, Samsun Balkan Türkleri Derneği ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliğinde yürütüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapılan halk dansları şöleniyle kapanışı yapılan projede eğitim alan gençler, maharetlerini sahneye taşıdı. Mübadele sonucu ülkeye gelen Balkan Türklerinin beraberinde getirdikleri kültürün, kaybolmasının önüne geçmek üzere 15 aylık eğitim alan gençler öğrendikleri Selanik yöresi halk oyunlarını sergilediler.

Proje çerçevesinde down sendromlu çocuk ve gençler de akranlarıyla eğitimlere katılarak halk oyunları öğrendi. Düzenlenen halk dansları şöleninde down sendromlu çocuklar da gösterileriyle büyük alkış aldı.

Balkan Türklerinin unutulmaya yüz tutan halk danslarının ilerleyen dönemde de yaşatılması adına proje de eğitim alan gençler içinden 40 kişilik daimi bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin çeşitli platformlarda Selanik yöresi halk oyunlarını profesyonel ve daimi bir şekilde temsil edeceği belirtildi. Projede verilen eğitimler kayıt altına alınarak video paylaşım ortamında herkesin öğrenebileceği bir platforma da taşındı.

Proje yazarı Sevda Tanyıldız yaptığı konuşmada, "Mübadele sadece coğrafi bir yer değişimi olmamış, yüz binlerce kişiyle gelenek ve göreneklerimiz, müziklerimiz, dil ve lehçelerimiz, mutfak kültürümüz Anadolu'ya taşınmıştır. Korumaya çalıştığımız tüm bu yerel kültürler çok değerli olup, onlar bizim tarihimiz onlar bizi biz yapan milli değerlerimiz ve kültürel miraslarımızdır" dedi.

Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni
Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni
Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni
Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni

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Balkan Türkleri, gençlik, Selanik, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni - Son Dakika


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