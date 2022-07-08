Samsun'da bayramlaşma - Son Dakika
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Samsun'da bayramlaşma

08.07.2022 16:05
Samsun'da bayramlaşma

Samsun'da Kurban Bayramı arefe gününde yapılan resmi bayramlaşma programında devlet-millet bayramlaştı.

Samsun'da Kurban Bayramı arefe gününde yapılan resmi bayramlaşma programında devlet-millet bayramlaştı.

Samsun Valiliği tarafından, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programında kamu kurumları ile vatandaşlar bayramlaştı.

"Bütün önlemleri aldık"

Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının pekiştiği, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, dostların kucaklaştığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu bayram günlerinde mutluluğumuza gölge düşmemesi adına görev ve sorumluluk alanımıza giren bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Değerli vatandaşlarımızın da alınan önlemlere uyması ve sorumluluklarına riayet etmesi büyük önem taşımaktadır. Yola çıkan vatandaşlarımız, emniyet kemerlerini takarak, hızlarını azaltarak, yaya geçişlerine öncelik vererek, uykusuz yola çıkmayarak ve özellikle direksiyon başında cep telefonlarını kullanmayarak acı haberler almadığımız bir bayram yaşamamıza katkıda bulunacaklardır. Mübarek Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getiren değerli Samsunluların da belirlenen kesim yerlerinde, ehil kişilerden yardım alarak usulüne uygun bir şekilde kurban görevini ifa edeceğine yürekten inanıyorum. Sevgiye ve barışa açılan kapı olan bu sevinç günlerinde, silah atarak bir başkasının üzüntüsüne vesile olmamak adına kutlamalarımızda silaha yer verilmemesini de önemle rica ediyorum" dedi.

Bayramlaşma programı

Bayramlaşma programına; Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kd. Albay İbrahim Camcı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programı çerçevesinde Samsun protokolü tarafından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, GAMER ve 112 Acil Durum Müdürlüğü ile şehit aileleri ziyaret edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da bayramlaşma - Son Dakika

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