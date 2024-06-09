Samsun'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği - Son Dakika
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Samsun'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği

Samsun'da 'Gelecek için denizlere sahip çık' kampanyası çerçevesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Batıpark Balıkçı Barınağı'nda yapılan temizlikte çok sayıda atık çıkarıldı.

09.06.2024 20:16
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Samsun'da dalgıçlardan deniz dibi temizliği

SAMSUN - Samsun'da "Gelecek için denizlere sahip çık" kampanyası çerçevesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Batıpark Balıkçı Barınağı'nda yapılan deniz dibi temizliğine 10 dalgıç tüplü 4 dalgıç ise şnorkelle katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Çevre Mühendisleri Odası ve Samsun Dalış Kulübü iş birliğinde birliğinde yapılan etkinlikte çok sayıda araba tekerleği, metal, plastik şişeler ve atık denizden çıkarıldı.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Amacımız denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek. Aslında gün geçtikçe havamız, suyumuz, toprağımız ve denizlerimiz sürekli kirlenmekte. Bunların sorumlusu biz insanlarız. Biz de bugün çevre günü kapsamında bu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla toplandık" dedi.

Samsun Dalış Kulübü Başkanı Serdar Bostancı ise, "On deneyimli dalgıçımızla çevre farkındalığı yaratmak amacıyla Batıpark Balıkçı Barınağı'nda su altı temizliği yapacağız. Denizden çıkan kirliliği buraya yığdığımızda kişilerin daha duyarlı olması sağlanacak. Belki gelecek için bindiğimiz dalı kesmeyeceğiz de sahip çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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