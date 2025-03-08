Samsun\'da Engelliler ve Üniversiteliler İftar Buluşması

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Gençlik Kolları Komisyonu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampı'nda iftarda bir araya geldi.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, iftar öncesi yaptığı konuşmada, "Gelecek nesillerimiz gençlerdedir. Bugün Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin gençleri ile Ondokuz Mayız Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencileri buluştu. Bu buluşma birliktelik her şeyden çok önemlidir ve bizleri de çok mutlu ediyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Hidayet Şen ise "Bizleri ziyaret edip bizlerle iftar açan üniversiteli arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Komisyon adına hem burada bulunan genç üye arkadaşlarımıza hem de şubemizin üyelerine hem de üniversiteden gelen arkadaşlarımıza hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampı Müdürü Çağla Yücel de yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk defa engelli olmayan gençleri burada görüyorum ve bu bir ilktir. Bunu gerçekleştiren ise Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi oldu. Buradan Ufuk Gürbüz'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

İftardan sonra toplu fotoğraf çekildi. - SAMSUN