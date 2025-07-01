Samsun\'da Kabotaj Bayramı denize çelenk bırakılarak kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen törenle deniz şehitleri anıldı. Protokol üyeleri, tören kapsamında denize çelenk bırakarak milli denizcilik ruhunu yaşattı.

Samsun Bölge Liman Başkanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığında düzenlenen kutlama programı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile denizcilik sektörü temsilcileri katıldı.

Program kapsamında denize çelenk bırakılarak deniz şehitleri anıldı. Vali Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin Mavi Vatan'daki bağımsızlık ve egemenliğinin simgesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, başta Samsunlu denizcilerimiz olmak üzere tüm denizcilerimize başarılar diliyorum. Denizcilik tarihimizin şanlı kahramanlarıyla birlikte, Kurtuluş Savaşı boyunca Karadeniz'in hırçın sularında cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit kayıkçılarını rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN